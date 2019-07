Appuntamenti d'estate. La sagra della tigella di Vezzano è una conferma

Sarzana - Val di Magra - Si rinnova anche quest’anno l’atteso appuntamento con la Sagra della Tigella organizzata dalla Associazione di Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure, che si svolgerà nel Parco della Fontanetta, in Località Prati, fino a domenica 7 luglio.

La sagra della tigella è arrivata ormai all’ottava edizione, grazie all’opera incessante, alla passione e allo spirito di gruppo dei volontari della locale Pubblica Assistenza.

“Sarà un’edizione all’insegna della tradizione - recita la nota diffusa dal Consiglio di Amministrazione - i nostri volontari e consiglieri sono impegnati da giorni per allestire il Parco e ospitare al meglio le numerose persone che ogni anno frequentano la nostra Sagra. Il menu, come al solito, sarà variegato: insieme alla nostra rinomata Tigella, regina della Sagra, troverete altri piatti della nostra cucina, fra cui i richiestissimi sgabei. Sarà allestito un angolo bar, con bibite alla spina e la nostra sangria. Inoltre, ogni serata sarà allietata con musica dal vivo di orchestre e spettacoli di scuole di ballo”.

“La Sagra della Tigella – dichiara il presidente della Pubblica Assistenza Paolo Maregatti - rappresenta per la nostra Associazione un’importante risorsa, in quanto gli incassi saranno, come ogni anno, interamente devoluti all’acquisto di nuovi mezzi di soccorso, in particolare di una nuova Autoambulanza, necessaria per mantenere gli alti standard qualitativi dei nostri servizi. La nostra Associazione, infatti, ha incrementato i servizi negli ultimi anni: questo da una parte ci gratifica, dall’altra ci impegna a trovare sempre più risorse sia umane che economiche, fondamentali per mantenere i livelli perseguiti. Tengo particolarmente a precisare che il lavoro prestato da nostri volontari, impegnati ad allestire in questi giorni di forte caldo, è svolto a titolo assolutamente gratuito: ci stiamo impegnando al massimo per offrire serate di svago e divertimento a persone di tutte le età. L’ambientazione nel Parco della Fontanetta, tirato a lucido per l’occasione, ci aiuta a creare un contesto gradevole e assolutamente accogliente, adatto a trascorrere qualche ora in assoluta spensieratezza. Vi aspettiamo, venite a trovarci numerosi!”