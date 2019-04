Aperte le iscrizioni per il nuovo corso di lingua con Alliance Française

Sarzana - Val di Magra - Un nuovo ciclo di corsi per gli appassionati della lingua e della cultura francese a Sarzana. Ripartono da sabato 13 aprile le lezioni per tutti i livelli fino al B2 organizzare da Alliance Française La Spezia, presso il Quarto Piano di via Landinelli 42 nel centro storico di Sarzana. Ogni settimana un appuntamento per due ore di approfondimento sulla lingua che fu di Molière e che oggi continua a rappresentare un punto di riferimento degli scambi e delle comunicazioni internazionali. Alliance Française mette a disposizione la propria storica esperienza per fornire una formazione di alto livello, con docente madrelingua, spendibile in tutti i contesti, dalla scuola al lavoro e all’impresa. Le iscrizioni sono aperte dall’8 aprile al 27 aprile e gli interessati possono avere informazioni e altri ragguagli scrivendo a didierlucas@me.com o a alliancefr.sp@gmail.com, oppure telefonando al 393 915 6733. Responsabile del corso il prof. Didier Lucas.