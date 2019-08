Aperitivo in musica con Mazinga

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 16 Agosto dalle ore 17.00, nella piazza centrale del Centro Commerciale La Fabbrica giornata di festa a tema! La testa del GRANDE MAZINGA diventerà la location per un fantastico DJ SET; ci sarà l’area selfie per farsi fotografare insieme al robot gigante dove le foto più originali che saranno postate sui nostri social potranno ricevere bellissimi premi ; ci sarà l’area trucca bimbi per i più piccoli, per farsi truccare come i super eroi preferiti; ci saranno regali e gadget per tutti e soprattutto dalle ore 18.00 per tutti i partecipanti alla giornata sarà offerto dal Centro Commerciale un aperitivo speciale con stuzzichini direttamente in galleria… e tante altre sorprese.