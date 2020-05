Annullata l'edizione 2020 della rassegna "I libri per strada"

Sarzana - Val di Magra - Si allunga l'elenco delle manifestazioni previste nel 2020 ma annullate a causa dell'emergenza Covid-19. In serata infatti le librerie sarzanesi hanno annunciato il rinvio al 2021 della storica rassegna letteraria “I libri per strada, le strade per il libro”.



“Il Mulino, Mondadori Bookstore, La Libreria dei ragazzi, lo Studio bibliografico Bernardini e l'associazione Aist – si legge in una nota - sono dispiaciute nel comunicarvi che la manifestazione in programmazione dal 30 Maggio al 7 Giugno è stata annullata a seguito delle disposizioni ministeriali.

Stiamo lavorando per organizzare un'edizione ridotta entro l'anno non appena la situazione ce lo consentirà, così da poter festeggiare tutti insieme e ancora con più entusiasmo la 30 edizione nel 2021”. I prossimi aggiornamenti si potranno seguire sulla pagina Facebook “I libri per strada”.