Anche i prodotti locali della condotta Slow Food a Cambiamenti Work Festival

Sarzana - Val di Magra - Sabato 23 novembre, nell’ambito della manifestazione “CAMBIAMENTI WORKFESTIVAL”, organizzata da Confcommercio e dal Comune di Santo Stefano Magra, nella ex Ceramica Vaccari fino a domenica 24 novembre, la Condotta Slow Food di Sarzana proporrà un aperitivo con degustazione dei prodotti del Mercato della Terra di Slow Food.

La presenza dell’organizzazione di Brà in una manifestazione che si pone l’obiettivo di trattare il lavoro in tutte le sue sfaccettature, anche quelle meno note, non è casuale; è ormai noto come il mondo del cibo, nella sua accezione più ampia stia diventando sempre più spesso come una fonte di lavoro e di conseguenza reddito e occupazione, che coinvolge sempre più le giovani generazioni. Un esempio, nella nostra provincia lo è il Mercato della Terra che si svolge tutte le settimane al sabato mattina a Sarzana in piazza San Giorgio.

Per che vorrà quindi gustare i prodotti provenienti dal nostro mercato, preparati dall’Osteria del Lupo di Roberta Pelliti, potrà recarsi alla manifestazione sabato 23 alle 19,00 nel Piazzale Vaccari; è obbligatoria la prenotazione sul sito www.cambiamentiworkfestival.it.