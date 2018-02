Anche Santo Stefano domenica festeggia il carnevale nelle vie del centro

Sarzana - Val di Magra - Domenica 11 febbraio dalle 15 appuntamento in Piazza della Pace, a Santo Stefano Magra, per la festa di Carnevale, che si aprirà con la sfilata per le vie del centro storico, con la partecipazione della Filarmonica di Santo Stefano di Magra.

Animazione e merenda per tutti saranno a cura dell'associazione Nuove Direzioni.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso l'Opificio Calibratura in Area Vaccari.