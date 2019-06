Anagrafe più veloce a Luni, avanguardia nella digitalizzazione

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione comunale di Luni informa che l’Ente è subentrato in ANPR (Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti). Tale condizione permette una migliore e più efficiente gestione delle procedure anagrafiche e di stato civile. Il Comune di Luni è tra i primissimi enti della Provincia spezzina che sono subentrati ed utilizzano tale nuova

funzionalità. Continua pertanto la riorganizzazione e la digitalizzazione dei servizi comunali attraverso l’ammodernamento di tutte le infrastrutture telematiche e delle postazioni informatiche presenti all’interno dell’ente, tra brevissimo tempo tutte le strutture comunali (scuole, municipio e sedi distaccate) saranno dotate della connessione

internet in Fibra ottica a banda larga di ultima generazione.



Sono già operativi i servizi per la carta d’identità elettronica, la possibilità di depositare da parte del cittadino le proprie disposizioni anticipate di trattamento (DAT), il Regolamento per il conferimento delle onorificenze civiche e per ultimo ma non per ordine di importanza, con un’apposita convenzione, è stato sottoscritto tra l’amministrazione ed il Polo

Museale della Liguria la possibilità di celebrare i matrimoni civili nel suggestivo ed unico scenario dell’Area Archeologica di Luni tra il Foro Romano, l’Anfiteatro o la Basilica Alto-medievale. Per qualsiasi informazione il cittadino potrà rivolgersi agli Uffici Demografici del Comune di Luni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 o sul sito

internet www.comune.luni.sp.it.