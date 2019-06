Ameglia, una ricca estate che guarda a turisti e residenti

Sarzana - Val di Magra - Si annuncia intensa e variegata la programmazione estiva di Ameglia, presentata stamani in Comune dal sindaco Andrea De Ranieri e dall'assessore al Turismo Serena Ferti. Partita il 14 Giugno con Il Castello Stravagario nel borgo di Ameglia, il calendario non poteva non prevedere l’ormai decennale appuntamento con la rassegna letteraria a cura dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, dal 3 all’8 Luglio alla Villa Romana, quest'anno dedicata a 'Il pensiero degli uomini'. Tornerà, per il secondo anno consecutivo sempre a Montemarcello la rassegna Liguria d’Autore, promossa da Regione Liguria ed organizzata da Visverbi, che accoglierà dall’11 al 14 Luglio personaggi illustri del mondo della politica, giornalismo, cultura e spettacolo. Grande riserbo sui nomi – l'anno scorso tra i tanti ci furono Di Maio, la Meloni e Marion Le Pen -, che saranno rivelati a ridosso della kermesse.

Si conferma la collaborazione con il Teatro Pubblico Ligure che porterà in scena quattro spettacoli del progetto 'Odissea, un racconto mediterraneo 'con protagonisti Amanda Sandrelli (30 Giugno), Roberto Alinghieri (2 Agosto), David Riondino e Dario Vergassola (13 Agosto) e Tullio Solenghi (18 Agosto) nelle location più rappresentative come Villa Romana a Bocca di Magra, Castello di Ameglia, Centro storico di Montemarcello e rotonda sul lungofiume di Fiumaretta. Produzione Teatro Pubblico Ligure, progetto e regia Sergio Maifredi. Nuova, invece, la sinergia con la cooperativa Teatro nelle Foglie che, con una serie di spettacoli itineranti porterà in scena artisti circensi di tutta Italia nelle nostre piazze da Giugno a fine Agosto. Gli spettacoli saranno tutti ad ingresso gratuito e saranno dedicati a tutta la famiglia. Da segnalare una serata straordinaria a tutto Rock’n Roll con la band The Di Maggio Connection che si esibirà in Piazza Pertini Venerdì 9 Agosto, ad ingresso gratuito. E ancora circo (rigorosamente senza animali), laboratori, feste, laboratori sul riciclo e le innumerevoli iniziative organizzate dalle associazioni del territorio. Tutto il cartellone è costato circa 80mila euro, 60mila frutto della tassa di soggiorno e il resto del contributo degli sponsor San Lorenzo Carrefour e Santa Caterina Park Hotel.



“Abbiamo voluto costruire un programma di qualità in grado di abbracciare sia la parte culturale sia la parte prettamente ludica – ha osservato De Ranieri – in modo tale da accontentare il target variegato di residenti e turisti che solitamente soggiornano nel nostro territorio".



"Siamo orgogliosi e felici - ha proseguito Ferti - di presentare una stagione così ricca di nomi importanti ed eventi significativi che valorizzeranno il nostro splendido territorio. Ringraziamo le tante associazioni che continuano a collaborare con noi ed i tanti artisti che ci accompagneranno durante l’estate, oltre, ovviamente, i ragazzi del Parentucelli-Arzelà di Sarzana che grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con VaraMagra Servizi Educativi, accompagneranno gli interessati in alcuni itinerari culturali presso i siti archeologici. Grazie anche alla neonata Trail Ameglia che accompagnerà gli appassionati di trekking in alcune escursioni alla scoperta dei nostri bellissimi sentieri".



Tutte gli appuntamenti dell'estate sono consultabili al sito www.viviameglia.it. Aggiornamenti costanti sulla pagina Facebook ViviAmeglia, info turismo@comune.ameglia.sp.it