Ameglia rilancia “Idee in movimento” per aggiornare i progetti scolastici

Sarzana - Val di Magra - Visto il successo delle scorse edizioni, l’Amministrazione Comunale di Ameglia, in particolare l’Assessorato all’Istruzione, intende aggiornare il Catalogo IDEE IN MOVIMENTO. Il catalogo 2019/2020 ospiterà le proposte provenienti dalle associazioni e vari organismi operanti nel territorio nell’ambito dell’offerta alle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado (associazioni culturali, associazioni sportive e del tempo libero, associazioni operanti nel sociale, cooperative, professionisti del settore infanzia -scolastico ecc).

"Tale strumento consentirà alle scuole di avere una conoscenza globale di tutti i progetti e le attività ad esse offerte – spiega l’Assessore all’Istruzione serena Ferti - e potrà diventare un efficace supporto ai docenti per la selezione delle attività da inserire nella programmazione didattica. In questi anni siamo riusciti a raccogliere progetti molto validi per i nostri studenti grazie alla collaborazione di Associazioni e Cooperative che operano nel nostro territorio e contiamo, anno dopo anno, di allargare sempre di più le proposte culturali e didattiche al suo interno."



Possono rientrare nel catalogo le offerte inerenti: assistenza scolastica, educazione alimentare, laboratori di cucina, arti visive, espressioni artistiche, benessere della persona, educazione alla sostenibilità, educazione al consumo consapevole, educazione musicale, laboratori teatrali, laboratori musicali, laboratori di lettura, corsi di approccio alle varie discipline sportive, eccetera.



L’Amministrazione Comunale invita gli interessati che sviluppano o intendono sviluppare progetti destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado a compilare ed inviare la scheda progetto per ciascuna attività che si intende proporre per l’anno scolastico 2019/2020.



I progetti andranno presentati entro Martedì 8 ottobre compilando il fac-simile scaricabile dal sito del Comune di Ameglia all’indirizzo www.comune.ameglia.sp.it. Li si trovano, inoltre, tutte le informazioni necessarie.