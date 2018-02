Ameglia recupera la sua festa di Carnevale, tutto pronto per domenica

Sarzana - Val di Magra - Dopo il rinvio della scorsa settimana, si conferma la data di Domenica 25 Febbraio per il Carnevale di Ameglia. Nel caso in cui si verificassero condizioni meteo avverse, sarà cura dell’Amministrazione comunicare aggiornamenti tramite canali on line.



Un corteo mascherato, formato dai bambini delle elementari e da tutti gli altri che avranno voglia di unirsi, adulti compresi, partirà alle 14:30 dalle Scuole Don Lorenzo Celsi.

Trampolieri e Batebalengo Big Samba Band animeranno la sfilata che terminerà ai giardini pubblici, nell’area conosciuta come Bivio di Ameglia.

Ad attendere il corteo mercatini, spettacoli di giocoleria infuocata, pentolaccia presso il Bar Miro’ e truck di Street Food (attivi dalla tarda mattinata per chi volesse pranzare all’aperto prima di iniziare le festa in maschera).



L’invito, da parte dell’Amministrazione, è quello di partecipare più numerosi possibile; è la festa dei bambini ma non solo, anche gli adulti ed i ragazzi sono chiamati a dare spazio alla propria creatività mascherandosi e festeggiando tutti assieme.



"Per l’occasione - racconta l’Assessore Cadeddu - abbiamo anche organizzato una serie di laboratori dedicati a tutti gli alunni delle elementari durante i quali, nelle ore pomeridiane, potranno costruirsi la propria maschera ed il proprio vestito. Sarà quindi un motivo in più per coinvolgere anche le rispettive famiglie. Ovviamente, anche i più piccolini saranno i benvenuti. Ci auguriamo davvero tanta adesione".



Si ricorda, quindi, che l’area artigianato e cibo, con mercatini e Street Food, sarà attiva dalle ore 10:30 mentre tutto il resto prenderà forma nel pomeriggio fino alle 19:00 circa.



Per quanto riguarda la viabilità, si segnalano le seguenti modifiche: dalle ore 14 alle 16 chiuso al traffico il percorso che va dalla Scuole di Via Maestà, devia su Via Pisanello e raggiunge Via Cafaggio all’altezza del Bar Mirò.

Divieto di sosta e fermata nel parcheggio dei giardini pubblici, dietro al Bar Mirò, dalle ore 8 alle ore 20.



Per seguire gli aggiornamenti: pagina Facebook ViviAmeglia.