Ameglia prepara il suo Carnevale

Sarzana - Val di Magra - Ameglia si prepara a festeggiare il Carnevale con un evento in maschera promosso dal Comune e programmato per Domenica 16 Febbraio, con partenza alle 14,30 dalle Scuole di Via Maestà.

Un corteo in musica, guidato dalla Giungla Street Band dell'Accademia Bianchi di Sarzana e da alcuni trampolieri, che si concluderà ai giardini pubblici di Cafaggio dove si proseguirà con spettacoli, animazione ed esibizioni per tutta la famiglia.



"Anche Ameglia avrà la sua giornata di festeggiamenti – racconta l'Assessore al turismo Serena Ferti – ed anche quest'anno il fulcro del lavoro sarà svolto dai bambini della scuola primaria che, attraverso un ciclo di laboratori creativi, prepareranno le maschere ed i vestiti coi quali parteciperanno al corteo. Tema principale: il rispetto dell'ambiente. Il corteo sarà quindi una celebrazione di quello che possiamo fare per migliorare la qualità della nostra vita ed in generale dell'ambiente che ci circonda imparando, soprattutto, a non sprecare ed a riciclare ciò che utilizziamo. Tutti potranno partecipare al corteo , bambini e adulti saranno i benvenuti e più saremo più bella sarà la sfilata!".



Ai giardini di Cafaggio si partirà già dal mattino con un mercatino di banchi di artigianato mentre a partire dall'ora di pranzo vi aspetteranno i volontari di ANGSA con lo stand degli sgabei ed altre postazioni street food con prelibatezze dolci e salate.

Inoltre, dalle ore 16 circa, una spettacolare esibizione di street dance a cura della scuola di danza M.D.C. My Dance Crew ed a seguire uno spettacolo di giocoleria dedicato ad adulti e bambini.



Seguite tutti gli aggiornamenti sulla pagina fb ViviAmeglia, l'evento è a cura del Comune di Ameglia.