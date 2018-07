Amanda Sandrelli è "Calipso" a Portus Lunae

Sarzana - Val di Magra - La terza edizione di “Portus Lunae Art Festival”, il progetto principe del percorso STAR – SISTEMA TEATRI ITALIANI della Liguria prodotto da Teatro Pubblico Ligure, prosegue venerdì 20 luglio alle ore 21 al sito archeologico a Luni (La Spezia) con lo spettacolo di Amanda Sandrelli, che si inserisce nel lungo viaggio di Odissea un racconto mediterraneo con il canto V del poema omerico dedicato alla ninfa Calipso. Lo spettacolo, ideato e diretto da Sergio Maifredi, è preceduto dalla visita al sito archeologico di Luni dedicata al tema del femminile, alle ore 18,30. Biglietto per lo spettacolo e per la visita: 10 euro, solo per il sito: 2 euro. Informazioni al numero 329 0540950 o su pm-lig.museoluni@beniculturali.it o su www.luni.beniculturali.it.

Il Portus Lunae ArtFestival, arrivato alla terza edizione, quest’anno è dedicato al tema “Nostos – Il ritorno”, indagato attraverso la grande letteratura dell’antichità alla ricerca di parole antiche per pensieri nuovi. Amanda Sandrelli affronta un personaggio enigmatico e affascinante come Calipso. Calipso, colei che nasconde. È nella sua isola che Odisseo si trova ormai da sette anni quando Atena implora gli altri dèi di accorgersi di questo eroe che ancora non ha fatto ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Calipso gli ha offerto l’immortalità e la sua bellezza eterna. Odisseo sa a cosa rinuncia ma vuole rientrare nel mondo, nel tempo che passa, non vuole rinunciare al suo essere uomo mortale. Calipso, piangendo, lo lascerà riprendere il suo viaggio. Amanda Sandrelli, con forza e dolcezza, dà vita ad una umanissima Calipso e sceglie di accostarla, per contrasto, ad una Clitemnestra contemporanea. Racconterà quindi di due abbandoni vissuti in modo diametralmente opposto. Racconterà di due donne che sono due volti della stessa Luna.