Altro open day all'Accademia Bianchi

Sarzana - Val di Magra - È tutto pronto alla Accademia Bianchi di Sarzana per i corsi organizzati in vista del nuovo anno accademico 2020/2021. Domani 17 settembre dalle 17.30 alle 19.30 nella sede in Piazza G. Jurgens 31, si terrà l’ultimo appuntamento degli open days: un pomeriggio di orientamento dedicato alla presentazione dell’offerta formativa della Scuola.



É necessario prenotarsi al numero: 328 8227643, non solo per partecipare e poter assistere alla presentazione e agli incontri.

Sarà inoltre poi possibile rivedere sul canale Youtube d’Accademia musicale Bianchi, i momenti più belli della giornata e cogliere lo spirito e l’atmosfera delle giornate.

?Si ricorda al pubblico che verranno seguite le norme vigenti per il distanziamento sociale, che è obbligatorio indossare la mascherina e che non si deve entrare al Centro d'Incontro se la temperatura corporea è pari o superiore a 37,5°.