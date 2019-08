Alleluya band, si rinnova il gran concerto ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Tornano ad Arcola i ragazzi di Padre Mario, l’Alleluya Band con il nuovo concerto Gadu Gadu che ha girato tutta l’Italia con lo scopo di raccogliere fondi a favore dei progetti di padre Mario, in particolare per l’ospedale , il Comfort Comunity Hospital . Quest’anno il concerto sarà ospitato dalla Parrocchia Immacolata Concezione di Romito all’interno dei festeggiamenti di San Genesio. L'appuntamento è per domenica 25 agosto alle 21.

"Anche noi con l'Alleluya band - spiegano i ragazzi - cantiamo in Chichewa Gadu Gadu ed in Italiano rigoglios, perché, nel primo mese di incontri numerosi dal Nord al Sud Italia, pur tra tante contraddizioni, abbiamo visto scorrere un fiume silenzioso di bene, colmo di tanti piccoli gesti di bontà, che germogliano nelle comunità e danno tanti fiori e frutti di umanità capace di rinnovarsi, nella speranza di un presente ed un futuro più degno per tutti, nel mondo intero".