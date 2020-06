Alla scoperta di Ortonovo e Madonna del Mirteto con le guide turistiche

Sarzana - Val di Magra - "Supraluna: castelli e borghi delle colline lunensi" è il titolo della prima serie di visite che le guide abilitate di AGTL, Associazione Guide Turistiche Liguria – sezione della Spezia, propongono dopo questi difficili mesi di forzata inattività. Proviamo a ripartire con appuntamenti pensati per un pubblico locale, interessato a conoscere meglio i luoghi vicini a casa, ma anche per visitatori attenti e curiosi del nostro variegato territorio.



Con il suggestivo termine di Supraluna si indicava anticamente l’area, soggetta al vescovo di Luni, che si sviluppa tra le colline di Ortonovo e Nicola e la stretta valle del torrente Parmignola. A questa zona dell’estremo Levante ligure dedichiamo due appuntamenti. Il primo, sabato 20 giugno, ci porterà a Ortonovo e due saranno le modalità di visita. La mattina si raggiungerà il borgo a piedi, attraverso l’antica montà, il percorso acciottolato che collegava il piano al paese prima della costruzione della attuale strada carrozzabile. Tra le belle piane coltivate ad oliveto e numerosi scorci panoramici sulla vallata sottostante, in circa 1 ora si arriverà piacevolmente ad Ortonovo, per addentrarsi negli stretti vicoli del piccolo borgo collinare dominato dalla snella torre circolare, che è quanto resta dell’antico castello posto a protezione dell’abitato e a controllo del territorio circostante. La visita del pomeriggio partirà invece direttamente dal paese e dedicherà particolare attenzione all'edificio che, con la sua candida facciata di marmo, è ben riconoscibile da buona parte della bassa Val di Magra: il cinquecentesco Santuario della Madonna del Mirteto, in splendida posizione panoramica.



Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visite sono rivolte ad un numero limitato di partecipanti.



Durata della visita: ore 9.30/12.30 la visita della mattina; ore 16.30/18.30 la visita del pomeriggio



Quota di partecipazione: euro 10



Prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e Whatsapp 333 4336823; email agtl.laspezia@gmail.com