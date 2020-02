Alla scoperta del sound design con Bagnato e Campanini

Sarzana - Val di Magra - L’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale Andrea Bianchi in collaborazione con Emiliano Bagnato, compositore, musicista e sound designer e David Campanini, sound engineer, producer e sound designer organizza il Corso di Sound Design, che avrà inizio l’8 febbraio e si svolgerà presso la Casa della Musica, la sede di Sarzana dell’Accademia "A. Bianchi" in Piazza G. Jurgens 31, e presso Sonic Lab Studio Mastering alla Spezia.

Il corso vuole essere un’introduzione al sound design e alla sua applicazione in ambito di produzioni musicali e installazioni multimediali, è rivolto ai ragazzi, per avvicinarli alla professione del sound designer e far acquisire loro solide basi utili ad affrontare un percorso universitario vero e proprio, ma anche a tutti coloro che hanno interessi o competenze di base nel campo.

Il corso consentirà infatti di affrontare al meglio percorsi formativi presso:

IED di Milano, SAE Institute il network globale per la formazione nei creative media di Milano, ARD&NT Art Design and New Technologies e l’Accademia di Belle Arti di Carrara, oltre a consentire sbocchi professionali negli ambiti della tecnica del suono, video arte ed ingegneria del suono. Tra le finalità del corso ci sarà la produzione di un’installazione sonora o di una performance da presentare al XX Festival Musica e Suoni organizzato e realizzato dall’Accademia A. Bianchi, in programma nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2020.

Il percorso formativo, della durata di 45 ore, prevede 8 incontri teorici in aula nella sede dell'Accademia Bianchi a Sarzana, il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00 per un monte ore complessivo di 32 ore. Le restanti ore verranno distribuite in ore presso il Sonic Lab Studio Mastering a La Spezia e per l’allestimento dell’installazione finale.

I percorsi didattici che procederanno parallelamente saranno tre: generazione sonora e processing attraverso le principali tecniche di sintesi e campionamento, registrazione e post-produzione approfondendo l’utilizzo di filtri, processori di dinamica e effetti di ritardo. Ai partecipanti verrà messa a disposizione strumentazione hardware e software come sintetizzatori analogici e digitali, in forma compatta e modulare, processori sonori, microfoni e daw, si richiede una dotazione minima di pc.

Il corso formativo è a pagamento, con uno sconto per gli iscritti all’Acccademia A. Bianchi ed è prevista la possibilità di rateizzazione.

Per coloro che sono interessati, è possibile reperire tutte le informazioni sul costo e le modalità di pagamento e scaricare il modulo di iscrizione sul sito dell’Accademia: www.accademiabianchi.it

Per maggiori informazioni, contattare la segreteria all’indirizzo mail: segreteria@accademiabianchi.it



