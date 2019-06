Alla scoperta dei tesori del centro storico di Sarzana con Aidea

Sarzana - Val di Magra - Aidea prosegue con gli appuntamenti del ciclo “Incontri con l’arte del territorio”: la finalità primaria dell’iniziativa, rivolta prevalentemente alla terza età, è favorire la conoscenza delle bellezze artistiche del territorio. Dopo la visita alla Villa romana del Varignano, nella giornata di giovedì 13 giugno sarà la volta di una passeggiata per il centro storico di Sarzana per scoprirne le eccellenze, con la visita alle chiese, al Museo Diocesano ed altro. Appuntamento a Sarzana davanti alla stazione ferroviaria alle ore 9,30. Per informazioni e adesioni: Aidea via Persio, 27, cell.329 7462081, info@aidealaspezia.org; Auser 0187 513108.



Questa iniziativa rientra nell’ambito delle numerose previste dal progetto “Ogni stagione porta i suoi frutti”, – finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Regione Liguria – a cura di alcune associazioni del territorio e destinato alla terza età; un macro progetto distrettuale (che coinvolge i distretti socio-sanitari 17, 18, 19) e contribuisce ad accrescere il legame tra le associazioni che vi partecipano e a coinvolgere molte persone dell’età “libera”. Sono parecchie le associazioni promotrici; capofila per distretto 18 Anteas, per distretto 19 Auser, per quello 17 Ada.



Aidea partecipa promuovendo parecchie iniziative, alcune delle quali si sono già svolte, come il corso “Anziani informati, guida all’uso dello smartphone”. Altre inizieranno a settembre, una volta che si completeranno le iscrizioni. Si terranno corsi gratuiti di lingue straniere a Portovenere e nelle Cinqueterre, Saperi e sapori della legalità a Sarzana, corsi di cinema e di erboristeria, alla Spezia, conferenze...