Alla “Martinetti” una giornata dedicata ai bambini nel segno di Gianni Rodari

Sarzana - Val di Magra - In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari la biblioteca civica "Corrado Martinetti" di Sarzana effettua un'apertura straordinaria sabato 24 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, occasione speciale per bambini e genitori per trascorrere una giornata in biblioteca con lettura di brani e filastrocche di Gianni Rodari ed anche per leggere insieme altre storie e visitare le sale della biblioteca.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, l'accesso sarà consentito soltanto previa prenotazione telefonica allo 0187 614284.

Gianni Rodari (Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980) è stato uno scrittore che si è dedicato al mondo dell'infanzia con una prospettiva completamente nuova, basata sulla consapevolezza di quanto forte e potente possa essere l'immaginazione dei bambini. Il mondo raccontato da Rodari è fatto di errori, stranezze e sogni, la sua idea di insegnamento si basava sul lasciare libera l'immaginazione del bambino, nel far nascere dagli errori nuove storie e nuove connessioni. Tra le sue frasi più note: "Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?".

Con l'occasione la biblioteca “Martinetti” metterà a disposizione per il prestito la prima tranche dei libri per ragazzi recentemente acquistati grazie al bando ministeriale conseguente al 'Decreto Rilancio'.

Le iniziative 'rodariane' della biblioteca civica non si fermano qui: sono in via di definizione con l'Istituto Comprensivo Sarzana le modalità (probabilmente online, a causa delle recenti disposizioni in materia di uscite didattiche) per realizzare ulteriori incontri rivolti agli alunni delle scuole primarie.