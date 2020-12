Alla Martinetti si aspetta il Natale leggendo favole ad alta voce ai bimbi collegati via web

Sarzana - Val di Magra - La biblioteca Martinetti di Sarzana dedica due pomeriggi alla lettura ad alta voce di storie e favole per aspettare il Natale invitando i bambini a trascorrere qualche ora leggendo in collegamento webinar libri di Babbo Natale, di folletti dispettosi e Befane “strampalate”. E' questa un'occasione per augurare buone feste ai bimbi e alle loro famiglie ma nello

stesso tempo è una iniziativa per avvicinare i piccoli alla lettura , per stimolare la loro immaginazione e curiosità. I libri danno la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie e leggere può avere un impatto positivo sulla crescita dei bambini. Lunedì 21 e martedì 22 pomeriggio dalle 16 alle 20, i bibliotecari leggeranno i libri collegandosi con i piccoli lettori e commenteranno con loro le storie narrate. La stessa iniziativa di lettura viene svolta anche per la biblioteca di Marinella, dove mercoledì 23 pomeriggio dalle 16 alle 20 i bibliotecari collegandosi con i piccoli lettori leggeranno favole e storie del Natale. La biblioteca dedicherà altre iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi, pur nelle limitazioni del difficile momento, per continuare a diffondere l'amore per i libri.