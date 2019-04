Sarzana - Val di Magra - Anche quest’anno alla Fortezza di Sarzanello tornano le Giornate di Primavera con cinque appuntamenti dedicati al relax e alla storia. L’edizione 2019, organizzata dalla cooperativa Earth, avrà inizio domenica 21 aprile. La Fortezza di Sarzanello sarà aperta alle visite per tutta la settimana, compresi i giorni di Pasqua e di Pasquetta.



Inoltre, nelle date del 25, del 28 aprile e del 1° maggio, la Fortezza accoglierà una celebre dama sarzanese del XIV secolo che per l’intero pomeriggio guiderà i visitatori alla scoperta dei segreti del luogo e degli usi e costumi della Sarzana trecentesca. Le visite guidate si svolgeranno nel pomeriggio ed è previsto un turno ogni ora.



Programma:

Domenica 21 aprile

apertura alle visite dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00

Lunedì 22 aprile

aperta alle visite con orario continuato, dalle ore 10.30 alle 19.00

Giovedì 25 aprile

aperta alle visite con orario continuato, dalle ore 10.30 alle 19.00

dalle ore 14.30, visite guidate in compagnia di Andreola, dama sarzanese del XIV secolo

Domenica 28 aprile

aperta alle visite dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00

dalle ore 15.30, visite guidate in compagnia di Andreola, dama sarzanese del XIV secolo

Mercoledì 1° maggio

aperta alle visite con orario continuato, dalle ore 10.30 alle 19.00

dalle ore 14.30, visite guidate “Speciale Leonardo”, in compagnia di Clementina, dama sarzanese del XV secolo

Tariffe??21 e 22 aprile ?INTERO: € 4,00 ?RIDOTTO: € 3,00 ?25, 28 aprile e 1° maggio, dalle ore 14.30:

Ingresso e visita guidata alla torre e sotterranei € 6,00

Gratis sotto i 3 anni

Informazioni?Per ulteriori informazioni su orari di apertura e attività: 0187 622080 o 388 4750863. ?Sito web: www.fortezzadisarzanello.com