Alla Fortezza di Sarzanello primo maggio dedicato a Leonardo

Sarzana - Val di Magra - Dopo il grande successo delle Giornate di Primavera alla Fortezza di Sarzanello con le visite guidate tenute da Andreola, la più famosa dama sarzanese del XIV secolo, il primo maggio si terrà l’ultimo appuntamento dell’iniziativa a cura della cooperativa Earth. Questa volta ad accompagnarvi nella visita alla Fortezza di Sarzanello, sarà Clementina, una dama del XV secolo che per l’intero pomeriggio vi porterà a spasso tra le stanze della torre e nei sotterranei, svelandovi aneddoti e segreti della vita in fortezza e celebrando un illustre artista del suo tempo, Leonardo da Vinci, il cui cinquecentesimo anniversario della morte ricorrerà il 2 maggio.



In occasione del 1° maggio la fortezza sarà aperta alle visite con orario continuato dalle ore 10.30 alle 19.00 e le visite guidate si svolgeranno a partire dalle ore 14.30 con cadenza oraria. Non è necessaria la prenotazione.

Programma 1° maggio

Fortezza aperta alle visite con orario continuato, dalle ore 10.30 alle 19.00

dalle ore 14.30, visite guidate “Speciale Leonardo”, in compagnia di Clementina, dama sarzanese del XV secolo

Tariffe?dalle 10.30 alle 14.30: ?INTERO: € 4,00?RIDOTTO: € 3,00?dalle ore 14.30:

Ingresso e visita guidata alla torre e sotterranei: € 6,00

Gratis sotto i 3 anni

Informazioni?Per informazioni su orari di apertura e attività: 388 4750863 – 0187 622080