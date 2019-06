All’americana Michelle Lauren il primo premio del concorso “Spiros Argiris”

Sarzana - Val di Magra - E’ andato ad una coinvolgente Michelle Lauren, soprano, giunta dagli Stati Uniti d’America il primo premio della XX edizione del concorso per giovani talenti della lirica Spiros Argiris, consistente in una borsa di studio del valore di 5.000 euro. Secondo e terzo premio ai coreani Park Youngjun baritono e al soprano Eva Jeong. Il soprano statunitense ha messo d’accordo tutti, giuria e pubblico che le ha assegnato anche il tradizionale premio popolare “Vota la voce” in memoria del compianto avvocato e artista sarzanese Luigi Camilli.

A giudicare i giovani cantanti, che si sono esibiti venerdi nella splendida cornice del Teatro Impavidi, nomi del calibro di Ernesto Palacio sovrintendente del Rossini Opera Festival di Pesaro, William Graziosi, sovrintendente del Teatro Regio di Torino, Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Pierangelo Conte direttore artistico della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino e il manager di In Art, Saverio Clemente. Ad ascoltarli nel parterre anche il direttore artistico di Sky Classica HD Paolo Gavazzeni. Assente la presidente di giuria Katia Ricciarelli per sopravvenute ragioni di salute.

Un concorso che ogni anno vede alzare sempre di più la qualità delle voci partecipanti. Oltre mille i contatti dei giovani interessati sul sito del Sarzana Opera Festival, solo quarantaquattro gli artisti provenienti da ogni parte del mondo ammessi alle selezioni e undici i cantanti giunti in finale.

E ieri sera, proprio un giovane talento delle passate edizioni del Sarzana Opera Festival, il tenore peruviano Ivan Ayon Rivas, nato artisticamente a Sarzana e ora affermato professionista, si è esibito in un recital di arie tratte dalle opere più famose del suo repertorio accompagnato al pianoforte dal Maestro Sirio Restani del Carlo Felice di Genova, dal grande baritono Roberto Servile e dal Soprano Lucia Conte, anch’essa nata artisticamente a Sarzana, concludendo la serata con un fuori programma di canti latino americani, peruviani in particolare, dimostrandosi anche un virtuoso chitarrista. A fare da cornice all’esibizione il suggestivo sagrato della Concattedrale di Santa Maria Assunta, messo a disposizione per l’occasione dal parroco Monsignor Don Piero Barbieri.

Gli appuntamenti proseguiranno questa sera, alle 21.30, all’Oratorio Santa Croce di Sarzana con “Pianse e amò per tutti”, concerto per pianoforte e flauto dedicato al repertorio sacro e lirico di compositori quali Verdi, Briccialdi e Genin. Lunedì 1 luglio sarà invece la volta di “Ave Maria”, un concerto di tutte le più famose Ave Marie interpretate dalle giovani soprano Valentina Boi e Magda Gallo nella Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano Magra alle 21.30.