All'Impavidi va in scena “La Voce del Silenzio”

Sarzana - Val di Magra - Grande attesa per il quinto spettacolo della stagione teatrale 2018 al Teatro degli Impavidi di Sarzana. Dopo il successo registrato dai primi appuntamenti in programma, giovedì 22 febbraio alle 21 andrà in scena “La voce del silenzio”, attesissimo racconto in danza a cura di Sabino Lenoci. Il musical danzato e non recitato dell'ingegnosa e brillante Anna Rita Larghi, ideatrice, regista e coreografa dell'opera, rappresenta una scelta stilistica e narrativa di grande impatto in cui la “Compagnia Montaggio Parallelo”, formata da nove talentuosi danzatori dotati di espressività, interpretazione e tecnica, racchiude contemporaneamente il racconto arricchendolo di forme e linee simili ad una sinfonia armoniosa e ben orchestrata.



Alla creatività e omogeneità dei ballerini s'aggiunge il sofisticato lavoro di ricerca di Langhi dove l'allestimento, simile ad una scultura digitale, trasforma gli incipit racchiusi nelle dinamiche in un impianto tecnologico di elevato livello. Una bellezza “vintage” dal sapore sensuale ed accattivante, in cui ogni momento della vita affettiva viene caratterizzato da uno stato di persistente emozione. L'autore della colonna sonora dell'opera è Paolo Limiti, indiscusso maestro della musica italiana, scrittore di diverse canzoni per due regine della musica italiana, Mina e Ornella Vanoni. Lo stesso

titolo del racconto riprende infatti l’omonima canzone scritta dal maestro, in collaborazione con Mogol ed Elio Isola, in occasione del Festival di Sanremo del 1968.



Lo spettacolo che andrà in scena domani all'Impavidi ha debuttato al Teatro Puccini di Milano, riscontrando un grandissimo successo di spettatori e ottime recensioni da parte della critica. La biglietteria del Teatro è aperta al pubblico nelle due ore precedenti all'inizio dello spettacolo; è inoltre possibile acquistare i biglietti presso l''Ufficio informazioni turistiche di Sarzana in piazza S.Giorgio oppure online sul sito www.teatroimpavidi.it. Il costo dei tagliandi è di 25- 20 e 15 euro.