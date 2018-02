All'Impavidi Anna Galiena e Corrado Tedeschi portano in scena “Notte di follia”

L'opera descrive e racconta una bizzarra serata in un bar dove un noto conduttore televisivo, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, importuna una giovane cliente sotto gli occhi di un barista irriverente e dalla battuta pronta.

Sarzana - Val di Magra - Sesto appuntamento con la stagione teatrale 2018 del teatro Impavidi. Domani sera, alle 21, va in scena lo spettacolo “Notte di Follia”, tratto dall'originale “Nuit d'ivresse” di Josiane Balasko e diretto da Antonio Zavatteri.

L'opera descrive e racconta una bizzarra serata in un bar dove un noto conduttore televisivo, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, importuna una giovane cliente sotto gli occhi di un barista irriverente e dalla battuta pronta.



La donna, appena uscita di galera, non intende farsi mettere i piedi in testa e, anzi, risponde per le rime. Due protagonisti totalmente agli antipodi, legate da uno stesso segreto, danno il via a un dialogo divertente e senza freni finché, man mano che la notte avanza in un crescendo di situazioni paradossali, emerge il vero malessere che unisce queste due singolari anime.



L'amnesia al risveglio del protagonista trasporta i personaggi in un turbinio di follia dove, tra offese, battute e malintesi, emerge ciò che veramente conta e che attira un essere umano verso l'altro. “Notte di follia” è un testo di grande intelligenza e divertimento, diretto da un regista esperto come Antonio Zavatteri e recitato con grande sagacia e abilità da un'inedita coppia d'assi come Anna Galiena e Corrado Tedeschi.



Info: Ornella Vannetti, 355 6074686, ornellavannetti2@gmail.com

Diego Matuchina, 393 2979001, diego@contrada.it

Biglietti: 25, 20 e 15 euro.