Alberto Gatti presenta "Gli abissi di Capo Wrath" nella sua Arcola

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 11 aprile alle ore 17.00 presso il Centro Sociale “E. Bassano” Via Delle Ville Termo di Arcola, si terrà la presentazione del libro “Gli abissi di Capo Wrath” di Alberto Gatti, alla presenza dell'autore e con la moderazione di Francesca Mariani.

Alberto Gatti ci offre un nuovo romanzo in cui Emily, la giovane protagonista, si trova a vivere un’esperienza al di fuori di ogni logica, dove il mare dell’alta Scozia fa da perfetto contraltare alle vicende narrate: in un vortice di eventi dai quali tutti i personaggi del libro verranno inevitabilmente coinvolti, infatti, l’impeto si giustappone alla tranquillità, l’inquietudine alla serenità e il distacco alla passione.



Alberto Gatti è nato ad Arcola e risiede alla Spezia. Conseguito il diploma di “Aspirante al comando di navi mercantili” presso l’Istituto Nautico “N. Sauro” della sua città, ha trascorso l’intera giovinezza in mare, inizialmente nella Marina Militare e, in seguito, in quella mercantile. In età matura il titolo professionale di Ufficiale di Coperta gli ha consentito di alternare periodi di impiego a terra con imbarchi sotto diverse bandiere. Dopo il pensionamento ha fatto parte du numerose giurie letterarie, incarico che lo ha stimolato a confrontarsi con la scrittura. I suoi racconti e romanzi, ambientati in mare e premiati con prestigiosi riconoscimenti, sono stati pubblicati da diversi editori, compresa la casa editrice Mursia. Per meriti professionali e culturali è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Commendatore.