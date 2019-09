Al via il laboratorio teatrale "Le fiabe interpretate per adulti"

Sarzana - Val di Magra - Prenderà il via martedì 24 settembre “Le fiabe interpretate per adulti”, laboratorio che unisce fiabe e teatro a cura di Camilla Floreancig e Anegla Teodorowsky.

“Ti sei mai chiesto qual'è la tua fiaba preferita e perchè? Vorresti approfondire la conoscenza di te attraverso le fiabe? Inventeremo fiabe e metteremo in scena, ad ogni incontro, una rielaborazione di gruppo dove travestimento e fantasia la faranno da padroni. Un buon modo per tornare a giocare”.

Il primo appuntamento si terrà alle 21 in via dei Molini 150/A nel quartiere Bradia a Sarzana.