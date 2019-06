Al via il campus estivo per bambini e ragazzi al Teatro degli Impavidi

Sarzana - Val di Magra - Il Teatro degli Impavidi di Sarzana non si ferma e organizza per quest’estate una serie di attività ludiche e formative legate alla musica e al teatro, dedicate a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Calcare il palcoscenico, divertirsi e far divertire il proprio pubblico è un'arte che si apprende fin da piccoli. Il Piccolo Impavidi campus è stato pensato per aprire ai nostri tanti piccoli artisti gli spazi più nascosti che solitamente sono frequentati solo dagli artisti e dai tecnici. Il

tutto attraverso laboratori di musica, teatro, arte manuale per imparare a frequentare un luogo tanto sacro quanto antico.

Il campus prevede diversi pacchetti orari, per poter permettere alle famiglie di organizzarsi al meglio.



Il campus si terra’ dall’1 al 12 luglio e il termine per le iscrizioni è fissato per il 25 giugno 2019. Per chi vorrà avere ulteriori informazioni le insegnanti coinvolte nel progetto saranno disponibili presso il foyer del Teatro Sabato 22 giugno dalle 18 alle 19. Altrimenti potete telefonare o scrivere ai recapiti di seguito indicati: Tel. 333-1137324

Mail: associazionemotocontrario@gmail.com