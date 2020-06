Al via il "Campus Spina" per i bimbi dell'asilo

Sarzana - Val di Magra - Apre a Sarzana, lunedì 15 giugno 2020, il Campus Spina, un servizio rivolto non solo alle famiglie dell’Asilo Spina, ma a tutte quelle che vorranno usufruire dei Centri estivi negli orari tra le 7,45 e le 14,30, compreso il pranzo. Rimarrà aperto sino al 31 luglio, ma c’è possibilità di un’ulteriore proroga sino al 14 agosto. E’ un’attività che permette di usufruire del voucher infanzia stanziato dalla Regione Liguria, che ammonta nella fascia 3-5 anni a 150 euro a settimana e che abbassa notevolmente i costi di partecipazione. La direzione dell’asilo attua tutte le misure di prevenzione previste per il contenimento dell’epidemia da coronavirus e per ogni gruppo di 5 bambini dell’infanzia è prevista un’educatrice, mentre il rapporto per i bimbi più grandi sale da 1 a 7. Per partecipare al finanziamento regionale bisogna compilare una domanda presso l’Asilo Spina che si occupa della trasmissione telematica a Filse, l’ente regionale che eroga i contributi. La presidente dello Spina, Giusi Rossi, fa notare il grande impegno della struttura a realizzare in pochissimo tempo un’attività complessa dal punto di vista del distanziamento sociale, ma “il servizio alle famiglie e ai bambini deve prevalere su tutte le difficoltà organizzative, perché questo è il tratto distintivo dell’Asilo Spina da sempre”.



Saranno svolte prevalentemente attività all’aperto e il grande giardino dello Spina è stato attrezzato con numerosi gazebo per accogliere i piccoli partecipanti che saranno coinvolti in giochi, ascolto di storie, esercizi e tutto quello che serve per coinvolgerli e far recuperare la socialità dopo tanti mesi di isolamento domiciliare. Per info bisogna telefonare all’Asilo Spina al numero 0187620069 che si occuperà di tutte le necessità burocratiche.