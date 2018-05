Al via gli incontri letterari dell'Arci di Sarzanello

Sarzana - Val di Magra - Partirà sabato 19 maggio alle ore 17.30 la stagione estiva degli incontri letterari promossi dal Circolo Arci Sarzanello nel nuovo antistante 'spazio caffè', in collaborazione con la Consulta Territoriale di Sarzanello e il Bar 'Il Pinolo': il primo appuntamento, ad ingresso libero, vede la presentazione del libro "Mi chiamo Giuseppe ma non sono il Santo!" con gli autori Giuseppe Lorenzini e Roberto Sbrana, docente di psicologia all'Università di Genova.

"Dopo la rassegna invernale 'SalutArci in Salute' con medici e specialisti a trattare vari temi legati alle cure, con la proposta degli incontri letterari vogliamo proseguire in estate la promozione della coesione sociale offrendo occasioni di riflessione su alcuni temi di attualità e di impegno - aggiunge Giovanni Destri, Presidente del Circolo Arci Sarzanello - Non mancheranno anche momenti musicali e assaggi di prodotti tipici del territorio: vogliamo rendere protagonisti i quartieri in cui viviamo all'insegna del benessere e della cultura come strumento di confronto e partecipazione".



La rassegna prende il nome di “PRASPIL” (Piccola Rassegna Arci Sarzanello-il PInolo Letteraria) e prevede in totale 8 incontri da maggio a luglio con altre presentazioni di libri di autori spezzini svelati di volta in volta su antifascismo, enogastronomia, antimafia, carcere, ambiente e femminismo.