Al via 'Cambiamenti Work Festival'

Sarzana - Val di Magra - Sarà inaugurata domani, giovedì 21 novembre alle 14, all’ex Ceramica Vaccari, la prima edizione di Cambiamenti Work Festival, la manifestazione sul lavoro che vuole lanciare nuove prospettive e nuove idee, in un settore da anni attraversato da un alternarsi di crisi profonde.

La manifestazione, promossa da Confcommercio La Spezia e dal Comune di Santo Stefano di Magra, si terrà a Santo Stefano di Magra presso l'ex Ceramica Vaccari, da giovedì 21 a domenica 24 novembre.



Si articolerà in quattro giornate ognuna dedicata a una tematica diversa: la giornata di domani sarà dedicata al tema del lavoro, dell’etica e del benessere, perché per cambiare occorre costruire innanzitutto solide radici, attraverso valori condivisi. La giornata prevede conferenze sull'etica del lavoro alla presenza di professionisti che dimostreranno come lavorare con il sorriso e creatività al fine di migliorare la produttività ma anche la salute delle persone.

Il taglio del nastro è previsto per le ore 14 all’interno dell’opificio Calibratura e a intervenire saranno Paola Sisti, sindaca di Santo Stefano di Magra, Gianfranco Bianchi, presidente Confcommercio La Spezia e Sergio Camaiora, vice presidente di Confcommercio La Spezia.

Nelle sale Cardelli e Fontana e Industrie Musicali saranno invece aperte due mostre: quella fotografica “Luoghi e volti del lavoro” a cura di Enrico Amici e quella di pittura a cura delle associazioni La Fenice e San Martino di Durasca. La giornata sarà arricchita dall’accompagnamento musicale “Te Deum M.A. Charpentier; Invenzione 1, J.S Bach” a cura dei musicisti Daniele Cosi e Vanni Lombardi.

A partire dalle 15, all’interno dell’opificio Calibratura, avranno inizio le conferenze, di seguito la scaletta degli interventi:



15.00 “Armonizzazione lavoro e famiglia” a cura di Gigi De Palo, giornalista e presidente Forum Famiglia

15.30 “Il valore del lavoro tra etica, diritti e legalità” a cura di Lara Ghiglione, segretario provinciale CGIL La Spezia

15.50 “Lavoro e spiritualità” a cura di Vittorio Lo Valvo, Associazione I Ricostruttori

16.20 Intervallo

16.40 “L’economia di comunione nell’esperienza di un imprenditore” a cura di Livio Bertola, imprenditore e presidente AIPEC

17.00 “Dal caos dell’io all’armonia dell’unità: Monologhi buffi e lavoro di squadra per un percorso di cambiamento” a cura di Gianni Ferrario, FelicitAttore

17.30 “Approccio ortomolecolare al lavoro e al benessere” a cura di Adolfo Panfili, professore, medico chirurgo specializzato in ortopedia e medicina ortomolecolare

18.00 “L’alleanza imprenditore – collaboratore” a cura di Marco Carosio, presidente compagnia delle opere Liguria



Inoltre, per tutta la giornata, dalle 14 alle 19, saranno presenti vari punti di ascolto per fornire consulenze e dare informazioni ad artigiani, commercianti, pensionati, giovani e non in cerca di lavoro, aziende etc. All’interno dell’opificio calibratura sarà infatti possibile incontrare i referenti per Confcommercio, 50&Più Enasco, Aipec (Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione), AMU (Associazione Mondo Unito) e Ispettore Felicino – Progetto Studio SGRO.



Non mancheranno neppure momenti conviviali, come la cena a cura di Famiglie Nuove a partire dalle 19.30, il cui ricavato verrà destinato a AFN Onlus che promuove iniziative a sostegno dell’infanzia svantaggiata in una prospettiva di condivisione tra culture, religioni e realtà sociali



A chiudere la giornata sarà, alle 21, lo spettacolo, finanziato dagli Enti bilaterali, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e non solo, a cura della compagnia teatrale Rosso Levante, pluripremiata a livello nazionale. Introdurranno lo spettacolo Mirko Talamone, Ente Bilaterale La Spezia, Valerio Scoyni, Direttore Inail La Spezia e Angelo Villa, Direttore facente funzioni della struttura complessa, Prevenzione, Sicurezza ambiente di lavoro ASL 5 Spezzino.



Info su:

www.cambiamentiworkfestival.it