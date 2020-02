Al concorso teatrale “Carlo Dapporto” altro premio per gli Evasi e “Senza Hitler”

Sarzana - Val di Magra - Nella serata finale del Concorso Nazionale di Teatro Carlo Dapporto, tenutasi nei giorni scorsi a Sestri Levante, è arrivato un altro riconoscimento per la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra. L’attore Andrea Carli si è infatti aggiudicato il premio come miglior attore per lo spettacolo “Senza Hitler assegnato dalla giuria tecnica composta da Valentina Badaracco, Federico Luciani e Maria Luisa Mori.

Il Concorso Teatrale Carlo Dapporto, organizzato dall'Associazione “Lupus in Fabula” e patrocinato dal Comune di Sestri Levante e dal Comitato Regionale Fita Liguria, ha visto l'iscrizione di numerosi spettacoli provenienti dal tutto il territorio nazionale.

La cerimonia si è svolta alla presenza dei giurati, dell'Assessore alla cultura cultura M. Elisa Bixio, di Giorgio Oddone in rappresentanza di Fita Liguria, della rappresentante Coop Liguria M. Luisa Mori e di Aldo Capraro presidente dell'Associazione Lupus in Fabula. Ospiti della serata Giancarla Dapporto, figlia di Carlo, e lo scrittore Andrea Panizzi che ha presentato il suo libro: Carlo Dapporto 30 e lode!