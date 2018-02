Al Teatro Impavidi un omaggio alle donne che hanno fatto la storia

Domenica 4 appuntamento con lo spettacolo "A proposito di donne..". Casini: "Sarzana ricorda tutte coloro che hanno lasciato una traccia importante".

Sarzana - Val di Magra - La Festa della donna a Sarzana con alcuni giorni d'anticipo rispetto all'8 marzo. Domenica 4 infatti il Teatro Impavidi ospiterà lo spettacolo scritto e diretto da Mauro Monni “A proposito di donne.. storie di donne meravigliose che hanno insegnato al mondo”, iniziativa patrocinata dall'assessorato alle pari opportunità con la collaborazione di Arci.

“Anche quest'anno l'amministrazione dedicherà il mese di marzo alle donne – sottolinea l'assessore Casini – un'occasione in più per sottolineare doverosamente le conquiste sociali e politiche che abbiamo raggiunto grazie all'impegno e alla tenacia di donne che hanno fatto la storia. Sul fronte dei diritti c'è ancora molto da fare – aggiunge – per questo abbiamo scelto di ospitare questo spettacolo che racconta le vicende di persone che hanno lasciato il segno”.



Il format che verrà proposto sul palco del teatro prevede infatti diversi monologhi dedicati a figure come Frida Khalo, Lady Diana, Margherita Hack o le madri di Plaza de Mayo, e sarà realizzato dalla collaborazione con “Improvvisarzana” e la compagnia “Una Tantum”. “Lo spettacolo ha debuttato un anno fa a Chieti – spiega Monni – e lì come in molte altre città italiane ha fatto registrare diversi sold out. Avendo una scuola di improvvisazione qui a Sarzana mi ha fatto piacere che l'amministrazione abbia scelto di sposare la nostra causa. Ho sempre fatto teatro civile – prosegue – ma non volevo raccontare una donna passiva o subalterna ma ricordare come abbia avuto un ruolo importantissimo. È uno spettacolo che tramite le esperienze di Mia Martina, Anna Marchesini, Rosa Parks e tante altre vuole raccontare ed emozionare”. Le protagoniste saranno tutte attrici locali.



