Al Tag di Sarzana il terzo laboratorio gratuito per bambini

Sarzana - Val di Magra - Sabato 19 gennaio dalle 16.30 alle 18.00, a Talent Garden Sarzana in Piazza Dino Ricchetti a Sarzana terzo laboratorio gratuito dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni nato all’interno del progetto Spazi Fotografici Scuola ed Eventi di Fotografia.

Argomento di questo terzo appuntamento Quando il paesaggio si trasforma: la neve con il suo candido manto trasforma il paesaggio, il quale, prima conosciuto, assume nuove sembianze. Sarà la capacità di immaginazione ad aiutare i bambini a creare ed inventare un nuovo percorso visivo fatto di personaggi e situazioni originali. La fotografia mescolata all’illustrazione sarà ancora una volta, linguaggio privilegiato per raccontare storie e nuove avventure. Sono previsti ,massimo 10 partecipanti. Il laboratorio è aperto ai bambini dai 7 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: orianna.fregosi@gmail.com



Spazi fotografici KIDS Uno spazio dedicato ai più piccoli per scoprire la magia del linguaggio fotografico e le sue potenzialità espressive. Durante gli incontri si parlerà di fotografia come strumento espressivo, di conoscenza, di relazione, come mezzo per raccontarsi e per descrivere il mondo circostante.

I laboratori saranno basati sulla pratica giocosa, sul coinvolgimento emotivo, sulla libertà creativa e saranno formulati in modo che ogni partecipante potrà costruire un proprio percorso cognitivo rispetto al mezzo fotografico e alle sue funzioni comunicative.