Al Ridotto del Teatro Impavidi Sarzana con il celebre Trio Bridge

Sarzana - Val di Magra - Domenica 23 febbraio alle ore 17.30 presso il Ridotto del Teatro Impavidi di Sarzana in via Mazzini 1, prenderà il via la nuova Rassegna Concertistica “Domeniche in Musica” – Concerti al Ridotto Teatro Impavidi 2020, organizzata dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e dall’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale “A. Bianchi”, in collaborazione con l'Associazione Culturale Gli Scarti e con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana, in quanto il progetto è stato selezionato dal bando “Call for ideas” 2020.

Nella suggestiva atmosfera della Sala del Ridotto del Teatro Impavidi, domenica 23 febbraio, domenica 1 e 22 marzo e domenica 5 aprile alle ore 17.30, si potranno ascoltare grandi pagine della musica immortale di: Bach, Schubert, Liszt, Brahms, Rossini, Puccini, Lalo e altri, con una particolare attenzione a Ludwig Van Beethoven nel 250° anniversario della nascita.

Il primo appuntamento si terrà domenica 23 febbraio alle ore 17.30 con il concerto inaugurale intitolato “Beethoven in Trio”; protagonista del concerto il celebre Trio Franck Bridge formato dai musicisti liguri Roberto Mazzola, violino - Giulio Glavina, violoncello e Mariangela Marcone, pianoforte.

Il Trio Franck Bridge è stato fondato nel 1996 da musicisti già presenti nella realtà concertistica italiana sia come solisti che come componenti di varie formazioni da camera e orchestrali, impegnati anche quali docenti e nella ricerca musicologica. Il Trio è stato invitato a tenere concerti per varie Società concertistiche e Festivals in Italia e all’estero tra i quali il Festival di Beausoleil ( Francia), il Festival di Lenggries (Germania), il Julitafestivalen (Svezia), il Troldsalen di Bergen (Norvegia), la Rassegna di Musica da Camera di Lugano, l’Opera Universitaria di Messina, l’ Accademia S. Felice di Firenze, l’ Accademia Musicale Umbra, la Primavera Musicale di Venezia, il Festival di Gressoney, il Théatre de la Ville di Aosta, il Festival Internazionale Echos, l’ Emilia Romagna Festival e molti altri. Il Trio è stato invitato dall’Associazione Beethoven France ad eseguire in prima assoluta il trio inedito di Ludwig van Beethoven Anhang 3, che ha inciso per Inedita nella collana Beethoven Rarities (recensito con **** su “Musica” e “Amadeus”).

La Rassegna proseguirà domenica 1 marzo, sempre alle ore 17.30, con il giovane e talentuoso pianista sarzanese Carlo Solinas in “Opus 111”, un recital comprendente musiche di Bach, Beethoven e Liszt, domenica 22 marzo alle ore 17.30 sarà la volta di “Johannes Brahms”, un affascinante concerto cameristico dedicato interamente a Brahms, che vedrà protagonisti tre giovani musicisti di sicuro avvenire del nostro terrritorio: il cornista sarzanese Giacomo Giromella e i musicisti spezzini Michela Puca al violino e Gianluca Cremona al pianoforte. La Rassegna poi si concluderà domenica 5 aprile alle ore 17.30 con il concerto “The Girls in The Magnesium Dress”con protagoniste le musiciste italiane ma residenti in Inghilterra, Valentina Ciardelli al contrabbasso e Anna Astesano all' arpa, che presenteranno musiche di Schubert, Rossini e Puccini, in un’ originale e intrigante combinazione strumentale.

Inoltre con il fine di aiutare il pubblico ad una maggiore comprensione del repertorio musicale, i musicisti coinvolti instaureranno un prezioso ed appassionante dialogo con il pubblico presente, illustrando dettagliatamente le composizioni in programma.





L'ingresso è con bigliettazione fino ad esaurimento posti (max.60): intero 8 euro, ridotto 5 euro (over 65, under 18, soci dell’Associazione Amici della Musica “A. Bianchi” e/o dell’Associazione “Il Pianoforte”) .

Biglietteria – Teatro degli Impavidi via Mazzini 1 – Sarzana (mart. merc. giov. sab. 9.00 -12,30 /giov. anche 16.00 -19.00)

Per prenotazioni T. 346.4026006 – i biglietti si possono ritirare o acquistare se ancora disponibili, anche mezz'ora prima dell'inizio del concerto.

Al termine di ogni concerto è previsto un aperitivo finale compreso nel costo del biglietto.





Per informazioni:

Associazione Musicale “Il Pianoforte”:

tel. 0187560298-3398013956

www.facebook.com/AssociazioneMusicaleIlpianoforte

Associazione Amici della Musica “A. Bianchi”:

tel. 328.8227643 - info@accademiabianchi.it

www.accademiabianchi.it

Fb: Accademia Musicale Bianchi Sarzana