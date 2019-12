Al Quarto Piano open day con presentazione del libro di Matteo Vangeli e Luca Bigarani

Sarzana - Val di Magra - Sabato 21 dicembre all’interno del bene confiscato Quarto Piano in via Landinelli 42, Sarzana si terrà un pomeriggio di apertura per la cittadinanza. Dalle 16 l’associazione L’égalité offrirà crepes, tè e biscotti a volontà.



A seguire, alle 17:30 il Quarto Piano ospiterà la presentazione di un vero e proprio caso letterario locale, il libro “Ditchville” dei giovanissimi Matteo Vangeli e Luca Bigarani: ventitreenne Matteo, ex studente al Liceo T. Parentucelli di Sarzana e laureato in archeologia, ventiduenne Luca, studente di lettere moderne a Pisa.



Il giallo, 312 pagine di tensione a metà tra David Lynch e Stephen King, è ambientato a Ditchiville, città immaginaria dell’America degli anni ‘70 che viene improvvisamente scossa da un delitto: da quel momento la vita della tranquilla comunità non sarà più la stessa.

“Ditchville” è edito da Acrobat Edizioni grazie a Nicola Marchetti, ed è disponibile nei Mondadori Store di Sarzana, Carrara e Massa e nelle librerie Pianeta Fantasia e Nuova Avventura di Marina di Carrara. All’incontro saranno presenti gli autori.