Al Loggiato atto finale del premio letterario "Gli inediti" di GD Edizioni

Sarzana - Val di Magra - Si terrà domenica 17 novembre a partire dalle 17 presso il Loggiato di Gemmi a Sarzana la premiazione della seconda edizione del premio letterario “Gli inediti” della GD Edizioni. “La passata edizione - spiegano gli organizzatori della casa editrice cittadini - ci ha visti coinvolti in un’esperienza davvero preziosa, piena di incontri importanti, di scambi interessanti, di belle persone. Un bagaglio che siamo felici di portarci dietro. Con maggiore abilità e rinnovato entusiasmo andiamo avanti, consapevoli che il processo è sempre più importante del risultato. Il nostro principale obiettivo rimane di dare spazio a tutti coloro che amano e praticano la scrittura. L’essere umano è per sua natura un essere creativo, crea continuamente, spesso suo malgrado. Nella lingua scritta si insinua la solenne promessa che la creazione possa durare in eterno. La scrittura è per noi uno spazio di libertà, uno spazio di pura bellezza, è cura di sé per far gioia fuori di sé, è uno strumento privilegiato di conoscenza e di comprensione”.



L’appuntamento si svolgerà in una cornice cittadina unica come il Loggiato, simbolo di tradizione e innovazione di una delle più longeve attività della Val di Magra. Durante la serata, oltre alla tanto attesa premiazione dei vincitori, verranno conferiti due Premi Speciali:

PREMIO SPECIALE PUBBLICAZIONE ANNO 2019 assegnato a “Viaggio alla Sarticola”. Gusti e sapori tra Liguria e Toscana, di Gabriella Molli, Matteo Antonelli e Emilia Petacco.

PREMIO SPECIALE “COSTI QUEL CHE COSTI” assegnato a “La casa delle scimmie” di Luca Pratticò.

che verranno assegnati dal Presidente di Giuria e fondatore della Casa Editrice, Roberta Costi.

Si potrà inoltre godere di interventi musicali a cura del polistrumentista Marco Giannetti. Nato a La Spezia, compie studi classici di flauto traverso, successivamente si avvicina al jazz e dal 2008 prosegue il suo percorso musicale come turnista in diversi gruppi rock e blues del panorama italiano.

Durante la Premiazione saranno letti degli estratti delle opere dei primi tre classificati di ciascuna Sezione da MARIELLA MELANI, cantautrice, attrice ed educatrice teatrale nell’ambito del teatro di ricerca e del teatro ragazzi in Italia e all’estero con l’associazione Teatri del Vento (www.teatridelvento.net).

Al termine della cerimonia piccolo aperitivo offerto dalla Gd Edizioni.