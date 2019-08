Al Lavatoio arriva "after Marinella": futuro e possibilità in scena

Sarzana - Val di Magra - Doppio appuntamento sabato 7 settembre tra Marinella e Sarzana per la presentazione dei lavori prodotti all'interno del corso di Elementi del linguaggio fotografico tenuto a Spazi Fotografici, nel suo anno zero, da Luca Andreoni e Giulia Ferrando.



Con curatela dello stesso Luca Andreoni e un significativo “after marinella” come titolo, la mostra presenta le ricerche di Valentina Broussard, Edoardo Casiccia, Francesco Leonardis, Davide Marcesini, Ester Marcesini, Roberto Pers, Rossella Priori e Nicola Tatarelli confluite in un percorso complesso e immaginifico nato dall'incontro sperimentale tra fotografia, linguaggio visivo, e un luogo variegato come Marinella preso come oggetto d'indagine e riferimento – la prospettiva: il futuro. Da qui l'idea di prevedere un evento - alle 15.30 dello stesso sabato - al Bagno Oasi, al confine con il territorio indagato, prima del vernissage in programma alle 19 all'Antico Lavatoio.



La mostra, anticipata al sito www.spazifotografici.it e in particolare via @spazifotografici tra Instagram e Facebook, resterà aperta da domenica 8 a domenica 15 settembre – in orari 17-23, sabato e domenica anche 9-13 – sempre presso l'Antico Lavatoio di via Mascardi. Con il patrocinio del Comune di Sarzana e il sostegno di Residence Italia (Luni Mare) e Campeggio Italia (Marina di Massa) essa si propone come occasione per rivedere visioni e prospettive, giocare tra reale e futuribile, riflettere – ancora, insieme – sulle possibilità linguistiche (dunque concrete) dei luoghi e della fotografia contemporanea, nel presente-esistente e oltre.