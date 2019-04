Al Jux Tap c'è il mitico dj Marco Bresciani per l'aperishow

Sarzana - Val di Magra - Sunday Night con il grande Marco Bresciani. E’ il mitico dj delle notti della Versilia (e non solo) lo special guest dell’aperishow dei record (con buffet) firmato da e20 e Radio Nostalgia in agenda domenica 28 aprile al Jux Tap di Sarzana (Sp). In menu tutti i più grandi successi degli anni ’70-’80-’90 accompagnati, naturalmente, dagli slogan che hanno segnato generazioni di giovani. Completano il mosaico musicale della domenica Andrea Secci, Joe Mazzola e Luca Giorgi per un divertimento super-assicurato.



Da segnare in agenda l’evento in programma martedì 30 aprile con il concerto della tribute band dei Queen “Great Queen Rats” ed il dj set di Saint Paul.



Jux Tap – Disco Club

Via Variante Aurelia, 159

Sarzana (Sp)

Info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597

Facebook https://www.facebook.com/juxtapsarzana?fref=ts