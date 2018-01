Al Collettivo 14 proiezione del film "Il diritto di contare"

Sarzana - Val di Magra - Questa sera al Collettivo 14 a Sarzana alle ore 21,00 si terrà la proiezione del film "Il diritto di contare".

(Hidden figures) di Theodore Melfi - con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons. Genere : biografico - durata 127” - USA 2016 - il film è basato sulla biografia "Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race" di Margot Lee Shetterly (2014) che racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA, sfidando razzismo e sessismo e tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e missione Apollo 11.

Presenta Carla Ridella, critica cinematografica.