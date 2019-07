Al Centroluna prosegue il "Casting tour" dello Zecchino d'Oro

Sarzana - Val di Magra - Al Centroluna di Sarzana proseguono anche oggi i provini per il “casting tour” dello Zecchino d'Oro che in vista della sua sessantaduesima edizione sta girando l'Italia per cercare piccoli interpreti. Nella sua unica tappa ligure la storica rassegna canora darà la possibilità di iscriversi ai bimbi che abbiamo compiuto i 3 anni di età all’atto dell’iscrizione e che non avranno compiuto gli 11 anni a tutto l’anno in corso. Domani, sempre all'interno del centro commerciale, si terrà il live show.