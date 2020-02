Ai Fondachi una mostra dedicata a Luciano Ginesi

Sarzana - Val di Magra - A poco più di due mesi dalla sua scomparsa l'artista Luciano Ginesi sarà ricordato a partire da domenica in una mostra personale che gli sarà dedicata ai Fondachi di Sarzana. Si tratta del primo evento dedicato al pittore, poeta e scrittore che ha lasciato una traccia importante in città e non solo. Le sue opere saranno esposte nel locale del centro storico dal 9 febbraio al 7 marzo mentre l'inaugurazione si terrà il primo giorno alle ore 18 alla presenza di Toni Garbini che a CdS aveva ricordato così Ginesi: “Luciano era una persona colta ed è stato un artista autentico della nostra società. Come tale deve essere riconosciuto, così come è stato per altri grandi protagonisti dell'arte. Era una persona di grandi capacità sociali, umane e anche politiche perché nonostante il suo deragliamento aveva una visione molto chiara della degenerazione del sistema politico”.