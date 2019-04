Ai Fondachi omaggio a Edith Piaf

Sarzana - Val di Magra - Per il ciclo di eventi in anteprima del XIX FESTIVAL MUSICA E SUONI - La Musica si Ricerca, che si terrà nei giorni 10, 11 e 12 maggio a Sarzana, questa sera dalle 22 ai Fondachi si terrà il secondo appuntamento con "Hymne à l'amour - Omaggio a Edith Piaf", un vero e proprio tributo alla grande artista francese, tra classici, perle poco conosciute e recitativi tratti dalla biografia. Uno spettacolo nato per mettere in luce le fragilità, il coraggio e la grande professionalità celati dietro una delle voci più importanti del ‘900.



In scaletta: Hymne à l’amour, Non, je ne regrette rien, Padam Padam, L’accordeoniste, Bravo pour le clown, Polichinelle, Milord, La vie en rose e tante altre canzoni…