Agli Impavidi ultimi due giorni con gli spettacoli di "Smaschera"

Sarzana - Val di Magra - Al Teatro Impavidi prosegue anche oggi la rassegna “Smaschera – strumenti della scena contemporanea” ideata da Toni Garbini e giunta alla sua sedicesima edizione.

Dopo l'incontro di questa mattina con Michele Salimbeni, il programma riprenderà alle 21.30 con “Ab joy - Pasolini interviews le interviste internazionali di P.P.Pasolini” del Teatro Ocra con Toni Garbini, live sound di Paolo Spaccamonti.

A seguire (22.30) ES3 in collaborazione con Kraken Teatro in “WHO IS IT? IT’S ME!” da Febbre di Sarah Kane. Regia di Sara Battolla Con Riccardo Avanzini, Daniela Casciari, Lorenzo De Carlo, Raffaella Neri.



Domani giornata conclusiva con questi spettacoli:

Ore 19 ridotto

Annamaria Bruni

Marilyn’blues

di e con Annamaria Bruni

Marilyn si riprende la scena

Un monologo dedicato a M. Monroe

ore 21.30 palco (per l’ingresso a questo spettacolo avranno la priorità le famiglie dei studenti coinvolti)

Teatro Ocra

Dante alla Dante, spettacolo-casting per un film sulla Divina Commedia

Esito del progetto teatrale Istituto Comprensivo di Castelnuovo Magra

Ore 22.30 ridotto

Teatro Alchemico

Giganti, il sogno di Ilse

Liberamente ispirato a “I Giganti della montagna”di Pirandello

Drammaturgia e regia di Angela Teodorovsky

