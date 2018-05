Ad Arcola torna la Festa di Primavera

Sarzana - Val di Magra - Appuntamento domenica 20 maggio ad Arcola per l’ormai consueta “Festa di Primavera”, edizione 2018. Anche quest’anno, per celebrare l’avvento della bella stagione, le aree che gravitano intorno al ponte di Arcola, ospiteranno attrattive, giochi ed esposizioni adatte a tutte le età.

Si comincia alle ore 9:00 con l’iniziativa “Passeggiamo lungo Vota e vioi” organizzata dalla Pro loco. Una camminata che, partendo dai giardini di via Valentini, porterà i partecipanti tra le bellezze storico-architettoniche del borgo arcolano.

Per i più piccoli, a partire dalle ore 10:00 saranno allestiti giochi, gonfiabili ed animazioni presso l’area verde polivalente di via Porcareda, oltre che la possibilità di effettuare giri in calesse e maggiolino accompagnati dai più grandi. Inoltre, le scuole dell’istituto comprensivo di Arcola e Ameglia esporranno gli elaborati relativi al progetto “I Borghi delle Fiabe”, per il quale sono previsti premi e riconoscimenti alle classi più meritevoli, grazie alla sponsorizzazione del centro commerciale La fabbrica di Santo Stefano di Magra.

Le altre attrattive atte a coinvolgere i visitatori nella giornata di domenica riguardano: esposizioni e mostre di maggiolini, trattori d’epoca, automobili Abarth; estemporanea di pittura; mercatini degli ambulanti, degli hobbisti e dei coltivatori a Km0; stands delle associazioni di volontariato.

Un’occasione per passare assieme una bella giornata di festa e spensieratezza vivendo il territorio.