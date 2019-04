Ad Arcola ha preso il sia il ciclo di appuntamenti per gli over 65

Sarzana - Val di Magra - Sono iniziati gli incontri presso la biblioteca civica di Arcola relativi al progetto della regione Liguria «Ogni stagione porta i suoi frutti – la vita è adesso», a cura dell’associazione Aidea La Spezia Solidarietà. Si tratta di un calendario di appuntamenti dedicati alle persone over 65 per aiutarle ad uscire dall’isolamento e ritrovare il piacere di stare insieme ma comunque aperti a tutti coloro che hanno voglia di condividere con gli altri passioni e interessi. Il programma è molto ricco e articolato, le attività proposte spaziano dalla fotografia, con lezioni teoriche sull'uso del mezzo fotografico digitale e lezioni pratiche con uscite per produrre immagini che verranno esposte in una piccola mostra finale, allo studio e ascolto con commento dell’opera lirica italiana, da Verdi a Puccini a Rossini.



In calendario anche un ciclo di passeggiate nel parco fluviale del Magra e nei borghi di Trebiano, Arcola e Baccano. Il progetto si avvale della collaborazione del comune di Arcola, della pubblica assistenza Croce Verde di Arcola, della pro loco e dell’oasi lipu di San Genisio. Tutti gli incontri sono gratuiti. I prossimi appuntamenti sono lunedi 8 aprile sala polivalente ore 16 incontro dedicato alla fotocamera e al suo uso, mercoledi 10 aprile sempre alle ore 16 vita e opere di Giuseppe Verdi a cura di Roberto Ercolini.