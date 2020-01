Ad Andrea Carli degli Evasi il Premio Nazionale “L’ora di teatro” Città di Montecarlo

Sarzana - Val di Magra - La sera di lunedì 27 gennaio sarà in scena al Teatro degli Impavidi di Sarzana, ma intanto domenica 19 Andrea Carli, l’attore protagonista dello spettacolo “Senza Hitler” di Edoardo Erba, è stato premiato come Miglior Attore dell’11° edizione del Festival Nazionale di Teatro Città di Montecarlo “L'Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A. di Lucca e la Cattiva Compagnia, con la seguente motivazione rilasciata dalla Giuria Tecnica: "Una interpretazione intensa ed emozionante che evidenzia per tutto lo spettacolo il terrificante delirio del dittatore tedesco. L’attore non perde mai il proprio personaggio, creando una tensione scenica che ammalia lo spettatore, che si trova davanti la maschera tragica di un folle perduto nella propria solitudine emotiva. La vibrante recitazione esalta ogni piccolo particolare del viso e della postura tutta con le mani che recitano da sé quasi staccate dal tutto il resto del corpo, ed infine la infastidente e penetrante voce, valore aggiunto di una mirabile prova d’attore".



La vicenda narra la storia di Hadolf Hitler che diciottenne riesce a superare l’esame di entrata all’Accademia di belle arti di Vienna e diventa un affermato pittore, una sliding doors purtroppo solo immaginaria che fa riflettere sul destino di ognuno. Durante la premiazione lo spettacolo della Compagnia degli Evasi ha inoltre ottenuto le “Nomination” ai premi Miglio spettacolo, Miglior regia Alessandro Vanello, Miglior attrice protagonista Lucia Carrieri, Miglior attrice non protagonista Nicoletta Croxatto. Dopo essersi aggiudicato i premi al Miglior spettacolo ed al Miglior attore al Premio Folle d’Oro di Fossano, lo spettacolo sarà finalista al III Concorso Carlo Dapporto di Sestri Levante l’8 febbraio, al II Concorso Granteatro Festival di Verona il 22 febbraio, al XII° Concorso XS Festival Città di Salerno il 29 marzo. Il 27 gennaio alle ore 21, per il Giorno delle Memoria, lo spettacolo farà tappa al Teatro degli Impavidi di Sarzana , è consigliata la prenotazione dei biglietti chiamando il numero 3464026006 in orario di apertura della biglietteria del teatro , martedì mercoledì giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì anche di pomeriggio dalle 16 alle 19.