Ad Ameglia tutto pronto per il concerto di Natale

Sarzana - Val di Magra - Dopo una lunga stagione di concerti Lirici nella meravigliosa terra ligure delle Cinque Terre con la terza edizione del Vernazza Opera Festival, l’Associazione La Fenice di Pietrasanta, torna in Liguria e precisamente ad Ameglia, per formulare i migliori auguri per le prossime festività e lo fa nel modo migliore che sa organizzando il concerto di Natale assieme ad elementi di eccellenza che hanno preso parte ai concerti di Vernazza.



Naturalmente la manifestazione non sarebbe stata possibile senza la condivisione e l’ospitalità degli amministratori del Comune di Ameglia e pertanto è doveroso ringraziare il Sindaco ANDREA DE RANIERI e l’Assessore GREGORIO RAVANI che hanno così voluto creare un modo eccellente per coinvolgere i cittadini per scambiarsi auguri e condividere emozioni.



Il Concerto si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Ameglia domani venerdì 21 alle ore 21, sarà ad ingresso libero e attraverso la musica ripercorrerà la storia e lo sviluppo dell’Opera dal classicismo al verismo, da Mozart a Cilea, i brani presentati saranno eseguiti da LETIZIA CAPPELLINI soprano, ANASTASIA LEONOVA soprano e RICCARDO LIO tenore che saranno accompagnati al pianoforte dal M° CESARE GORETTA, personaggi che oltre alla partecipazione al Vernazza Opera Festival vantano importanti personali presenze in manifestazioni di alto livello in Italia e all’estero.

Appuntamento irrinunciabile quindi con le arie d’opera con il Concerto di Natale ad Ameglia, Sala Consiliare, venerdì 21 ore 21.