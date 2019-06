Accorsi presenta 'Il nostro canto libero' in streaming dal Guatemala

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 7 giugno alle 21.30 a Sarzana a 'I Libri per strada', in Piazza Luni, incontro con l'autore sarzanese Fabrizio Accorsi, in diretta streaming dal Guatemala, che presenterà 'Il nostro canto libero, memorie di viaggio' (Europa Edizioni 2019). Presentazione e Conduzione della serata, gli amici di sempre: Nicola Caprioni, Andrea Giannoni, Giorgio Giannoni, Alessandro Palumbo.



Correva l'anno 1975 : un vecchio furgone ammobiliato alla meno peggio, con un sistema elettrico a sei volt: quasi un pezzo da museo. Un viaggio oltre diecimila chilometri dall'Europa all'India. Poi la Malesia, Singapore e l'Australia. E' l'inizio di un'odissea che portera' Fabrizio e Patrizia attraverso cinque continenti e che prosegue ininterrotta da 43



anni. Paesaggi esotici popoli cambiano davanti ai loro occhi, il vecchio furgone si trasforma in camper , il camper in autocaravan e l'autocaravan in una barca a vela . Cio' che non cambia e' la sete di conoscenza dei viaggiatori, le aspettative dell'imprevisto, la voglia di comunicare anche quando le barriere linguistiche sembrano insormontabili , la loro sete di liberta' che si traduce in una conquista sempre piu' irrinunciabile : il diritto di crearsi alternative di scelta.

Con il progredire del viaggio, cresce la consapevolezza che la gioia di vivere e la felicità derivino dal vivere il presente e dal processo di liberazione dai condizionamenti e dalle paure, quelle catene che ci impediscono di amarci e di amare e che ciascuno si porta con sè come una seconda pelle dalla cultura di origine. Il raffronto del proprio stile di vita con le culture straniere che si incontrano lungo il cammino, diventa essenziale per mettersi continuamente in discussione.

(dal retro copertina del libro)