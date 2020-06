Accademia del Gusto: arriva la "Maccheronata" per celebrare Alberto Sordi

Sarzana - Val di Magra - L'Accademia del Gusto organizza una “maccheronata” in occasione del Centenario della nascita di Alberto Sordi. Chi non ricorda nel film “Un americano a Roma” del 1954 la celebre scena nella quale Nando Moriconi guardando un invitante piatto di pasta esclama: "Maccarone m'hai provocato e io ti distruggo adesso, io me te magno!". Gli Accademici la rievocheranno nel corso di una conviale giovedì 11 giugno presso il ristorante "La Trigola" a Santo Stefano di Magra con un bel piatto di maccaroni al ragù.



“L'Accademia del Gusto non ha mai interrotto le attività culturali - spiega Nicola Carozza, Presidente del club gastronomico - durante tutta l'emergenza Covid-19. Abbiamo organizzato conviviali on line, una raccolta delle ricette preparate durante la quarantena, ma ora sentiamo proprio il bisogno di rivederci di persona, pur mantenendo il distanziamento sociale. Abbiamo pensato di dedicare la serata al centenario della nascita di Alberto Sordi grande attore e regista, interprete indimenticabile della commedia all'italiana. Nei suoi film il cibo è spesso metafora, nel bene e nel male, delle condizioni sociali e dell’italianità per questo lo celebreremo”.



Nel corso della serata per ricordare Alberto Sordi e tratteggiare il suo rapporto, nella vita e nel cinema, con il cibo interverrà il critico cinematografico Lorenzo Moretti. Alberto Sordi nasceva il 15 giugno 1920 e tra pochi giorni si festeggerà il suo centenario: doppiatore, attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante, è stato tra i più importanti attori della commedia all’italiana ed interprete con circa 200 film. Dopo l'espulsione dall'Accademia di recitazione dei Filodrammatici a Milano a causa della sua parlata troppo romana, non si arrese e tornato a Roma diventa l'indimenticabile voce di Oliver Hardy. Negli anni del varietà e del successo alla radio inventa il personaggio di Mario Pio. Grazie all'amicizia, destinata a durare nel tempo, con Federico Fellini la sua vita campia approdando al cinema. Il menu della serata è stato concordato con lo chef Luigi Niccoli dagli Accademici Valter Taglieri e Mariella Zelioli.