A tutto Natale a Santo Stefano Magra

Sarzana - Val di Magra - Fine settimana natalizio ricco di appuntamenti a Santo Stefano di Magra. Sabato 15 e domenica 16 dicembre in Piazza Garibaldi dalle 10.00 fino a sera si rinnova l'appuntamento con i mercatini natalizi. Gli altri appuntamenti di sabato: alle 15.00 in Piazza Garibaldi animazione per bambini; alle 15.30 in Piazza Cerri e alle 16.30 all'Ara due tappe del Babbo Natale itinerante (a cura del Comitato Cittadinanza e Idee), pronto con tanto di slitta a incontrare i più piccoli e ad ascoltarne i desideri; infine alle 17.00 in località Ara scatta la festa di Natale. Domenica 16 ancora appuntamento con il Babbo Natale itinerante, questa volta alle 11.00 in Piazza Aia di croce. Poi alle 15.00 in Piazza Garibaldi animazione per bambini e in contemporanea al campetto di Via Vaggia merenda per i più piccoli offerta dalla Consulta giovani santostefanese, che alle 16.00 premierà i vincitori del secondo concorso fotografico cli, i cui scatti saranno esposti nel centro storico per il periodo natalizio.



Intanto prosegue il successo per la casetta di Babbo Natale di Piazza della Pace, suggestiva dimora del simpatico anziano barbuto dove tutti i giorni i bambini possono farsi un giretto, incontrare gli elfi e scrivere la letterina. Da non perdere anche i presepi allestiti da associazioni e rioni nei fondi del borgo, una trentina di opere tra tradizione e originalità visitabili tutti i giorni: presepi di jeans, di pasta, fatti con i tappini, un diorama, rappresentazioni classiche e così via, per tutti i gusti



Tutti gli appuntamenti della programmazione natalizia sono a partecipazione gratuita. I giorni 15, 16 e 23 dicembre dalle ore 16.00 sarà disponibile un servizio gratuito di trasporto da Piazza Garibaldi per visitare i presepi allestiti a Ponzano Superiore, Ponzano Madonnetta (Santuario Nostra Signora delle Grazie) e località Ara.

